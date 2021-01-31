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"السجن والغرامة والتشهير" لمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر التجاري

Time منذ 29 دقيقة
Views 1472
"السجن والغرامة والتشهير" لمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر التجاري

الرياض (صدى):
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية؛ بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التسترالتجاري، وذلك بعد بلاغ قدمه مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر للمنشأة.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مكن المقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع منتجات الدواجن بمحافظة خميس مشيط.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بأبها أصدرت حكم قضائي ضد المواطن والمقيم ينص على غرامة مالية، والسجن لمدة أربعة أشهر للمتستر عليه ومدة شهرين للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها.

كما تضمن الحكم شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

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خميس مشيط
أبها
وزارة التجارة
التستر التجاري
المحكمة الجزائية بأبها

أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

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