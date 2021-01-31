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"الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا

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"الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 274 حالة جديدة ، فيما توفي ثلاثة مصابين – يرحمهم الله- .

وسجلت منطقة الرياض أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ ٩٣ إصابة ، وسجلت المنطقة الشرقية 53 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 49 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .

بينما سجلت منطقة عسير 9 حالات ، ومنطقة القصيم 8 حالات ، وجاءت باقي الحالات وفقاً للتقرير المرفق .

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم حديث هام للمواطنين والمقيمين ، مؤكداً على أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد أن تم رصد ارتفاع ملحوظ في الإصابات .

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وزارة الصحة
الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

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