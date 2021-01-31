"الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 274 حالة جديدة ، فيما توفي ثلاثة مصابين – يرحمهم الله- .
وسجلت منطقة الرياض أعلى إصابات كورونا في السعودية بـ ٩٣ إصابة ، وسجلت المنطقة الشرقية 53 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 49 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .
بينما سجلت منطقة عسير 9 حالات ، ومنطقة القصيم 8 حالات ، وجاءت باقي الحالات وفقاً للتقرير المرفق .
ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم حديث هام للمواطنين والمقيمين ، مؤكداً على أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بعد أن تم رصد ارتفاع ملحوظ في الإصابات .
إقرأ أيضاً :