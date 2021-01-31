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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 104.47 نقاط ليقفل عند مستوى 8702.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 620 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، والكثيري، وزجاج، والواحة، وأسمنت اليمامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بروج للتأمين، ومجموعة الحكير، وسوليدرتي تكافل، وسيرا، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.47%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيان السعودية، وأنابيب، وزجاج، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الفخارية، والكثيري، وباعظيم، والواحة، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 788.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.59 نقطة، وبتداولات بلغت 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 220 ألف سهم تقاسمتها 902 صفقة.

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أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

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