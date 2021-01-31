الأعداد السابقة للصحيفة

18563 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

Time منذ ساعتين
Views 1884
18563 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض (صدى):
بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

Time واتساب
الداخلية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

أخر الأخبار

"التمييز الكويتية" تقضي بحبس رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة
"التمييز الكويتية" تقضي بحبس رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة
Time منذ 12 دقيقة Views 343
كهف "أم جرسان" بالمدينة المنورة الأطول في الوطن العربي
كهف "أم جرسان" بالمدينة المنورة الأطول في الوطن العربي
Time منذ 24 دقيقة Views 1578
"السجن والغرامة والتشهير" لمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر التجاري
"السجن والغرامة والتشهير" لمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر التجاري
Time منذ 29 دقيقة Views 1458
ثلاثة شروط يجب توفرها لإستخراج تصاريح السفر للفئات الإستثنائية
ثلاثة شروط يجب توفرها لإستخراج تصاريح السفر للفئات الإستثنائية
Time منذ 39 دقيقة Views 1595
"الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": إصابة 261 حالة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 44 دقيقة Views 1809
بالفيديو.. القبض على وافد باكستاني قام بالاحتيال والنصب على المواقع الإلكترونية
بالفيديو.. القبض على وافد باكستاني قام بالاحتيال والنصب على المواقع الإلكترونية
Time منذ 49 دقيقة Views 1797
بالفيديو.. القبض على وافدين انتحلا صفة رجال الأمن في الرياض
بالفيديو.. القبض على وافدين انتحلا صفة رجال الأمن في الرياض
Time منذ 54 دقيقة Views 1703
وظائف شاغرة للرجال والنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة للرجال والنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي
Time منذ 59 دقيقة Views 1621
"الأرصاد": حالة مطرية تؤثر على معظم المناطق منتصف الأسبوع
"الأرصاد": حالة مطرية تؤثر على معظم المناطق منتصف الأسبوع
Time منذ ساعة Views 1756
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً
Time منذ ساعة Views 1749