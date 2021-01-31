أسماء حكام مباريات اليوم بالجوالة الـ 16 من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد حكام مباريات اليوم بالجولة الـ 16 من دوري المحترفين .
وسيدير مباراة الرائد وضمك الحكم محمد السماعيل ، والحكم المساعد محمد العبكري ، وحكم مساعد ثاني سعد السبيعي ، وحكم رابع رائد الزهراني وحكم فيديو سلطان الحربي ومساعد حكم فيديو عماد عسكر .
أما لقاء القادسية والوحدة فيديره حكم الساحة خالد الجهني ، وفهد العمري كحكم مساعد ، ومحمد العرموطي حكم مساعد ، واحمد الرميخاني حكم رابع ، ومحمد الحربي حكم فيديو ، ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .
ويدير لقاء الأهلي أمام الباطن الحكم عبد الله الحربي ، وفيصل القحطاني كحكم مساعد ، ومؤيد المسجن كحكم مساعد ، ومحمد البريدي حكم رابع وفيصل البلوي حكم فيديو وعيسى الخيبري مساعد حكم فيديو .