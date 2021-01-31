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أسماء حكام مباريات اليوم بالجوالة الـ 16 من دوري المحترفين

Time منذ 43 دقيقة
Views 1759
أسماء حكام مباريات اليوم بالجوالة الـ 16 من دوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد حكام مباريات اليوم بالجولة الـ 16 من دوري المحترفين .

وسيدير مباراة الرائد وضمك الحكم محمد السماعيل ، والحكم المساعد محمد العبكري ، وحكم مساعد ثاني سعد السبيعي ، وحكم رابع رائد الزهراني وحكم فيديو سلطان الحربي ومساعد حكم فيديو عماد عسكر .

أما لقاء القادسية والوحدة فيديره حكم الساحة خالد الجهني ، وفهد العمري كحكم مساعد ، ومحمد العرموطي حكم مساعد ، واحمد الرميخاني حكم رابع ، ومحمد الحربي حكم فيديو ، ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .

ويدير لقاء الأهلي أمام الباطن الحكم عبد الله الحربي ، وفيصل القحطاني كحكم مساعد ، ومؤيد المسجن كحكم مساعد ، ومحمد البريدي حكم رابع وفيصل البلوي حكم فيديو وعيسى الخيبري مساعد حكم فيديو .

 

Time واتساب
الأهلي
الرائد
الباطن
ضمك
حكام المباريات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. معلومات مفيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
.... كلن ......^^
ابو محمد 😎 ✍️
صح .. .. كبن يحفظ بعارينه ..
خبير زمانه
كلام الوزير صحيح ولكن الوزاره والاجهزه الامنيه تركت المخالفين بدون حساب حفلات الزواج تجمعات مخالفه فوق العدد المسموح الكفيهات مليانه امام الاجهزه المسئوله ولم يحاسبو المطاعم وغيرها الكثير الناس وجدو عدم محاسبه واستمرو بارتكاب المخالفات هيئه الترفيه ماقصرت حفلات ووناسه حتى لو قالو انهم يطبقون التباعد والاحترازات الجميع يتحمل المسئوليه هل نطبق التعليمات ويحاسب المخالفين نتمنى ذلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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