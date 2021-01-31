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تطبيق " توكلنا " شرط دخول المنشآت الحكومية والأسواق بالرياض

Time منذ ساعتين
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تطبيق " توكلنا " شرط دخول المنشآت الحكومية والأسواق بالرياض

الرياض (صدى):
شدّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فايروس كورونا في المنطقة.

وأكد سموه في توجيهه لكافة القطاعات المعنية عقب استقباله لمعالي وزير الصحة الأسبوع الماضي واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة , ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز (50) شخصاً.

كما شدد سموه على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق (توكلنا) وألا يتم الدخول لكافة المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق توكلنا.

كما أكد سموالأمير فيصل بن بندر على كافة القطاعات المعنية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

Time واتساب
الرياض
امير الرياض
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

.M.
كلام ع ورق خرطييييي، انا ياما قدمت ع شركات كثيييييرة مررررة ولا حصلت أحد يقبلني
العالمي الاول الاستثنائي الاول
بشويش على عمرك لايطق لك عرق صياح صياح صياح
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياذا العلم ..!!! .. وصلت بهم المواصيل الى هذه الدرجه من الإستهزا باالبلد واهل البلد ورجال الدوله..؟ .. اتمنى ان يطبق عليهما العقاب الصارم ..
.M.
طبقوا شرع الله العظيم إلي ذكر بالقرآن الكريم اقعطوا ايديهم ولن تروا أي سارق
fares
الله يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونسالك اللهم باسمائك الحسنى ان ترحمنا وتنزل علينا رحمتك يارب

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