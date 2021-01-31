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وزير الصحة : عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات جديدة بعد ارتفاع الإصابات

Time منذ ساعة
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وزير الصحة : عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات جديدة بعد ارتفاع الإصابات

الرياض (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد كلمة بشأن تطورات جائحة فيروس كورونا .

وقال وزير الصحة في فيديو له أنه يجب التعامل مع هذا الفيروس بإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس .

وتابع : هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة ، ويجب المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.

وأضاف وزير الصحة قائلاً : لقد لاحظنا الأيام الماضية للأسف الشديد زيادة ملحوظة وارتفاع في عدد الإصابة بالفيروس ، ومن أهم أسباب هذا الإرتفاع التجمعات ، والتراخي في تطبيق الإجراءات ، مؤكداً أنه أمر خطير .

وحذز الدكتور توفيق الربيعة من الإستهتار قائلاً : بلاشك عدم الإلتزام سيجعلنا نضطر لإتخاذ إجراءات إحترازية لحماية المجتمع ، وشدد : لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول

Time واتساب
وزير الصحة
كورونا
الدكتور توفيق الربيعة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب .. .. معلومات مفيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
.... كلن ......^^
ابو محمد 😎 ✍️
صح .. .. كبن يحفظ بعارينه ..
خبير زمانه
كلام الوزير صحيح ولكن الوزاره والاجهزه الامنيه تركت المخالفين بدون حساب حفلات الزواج تجمعات مخالفه فوق العدد المسموح الكفيهات مليانه امام الاجهزه المسئوله ولم يحاسبو المطاعم وغيرها الكثير الناس وجدو عدم محاسبه واستمرو بارتكاب المخالفات هيئه الترفيه ماقصرت حفلات ووناسه حتى لو قالو انهم يطبقون التباعد والاحترازات الجميع يتحمل المسئوليه هل نطبق التعليمات ويحاسب المخالفين نتمنى ذلك
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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