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بالفيديو.. قصة رجل خدعه موقع "الفوركس الوهمي" بشعار جهة حكومية

Time منذ 24 دقيقة
Views 1541
بالفيديو.. قصة رجل خدعه موقع "الفوركس الوهمي" بشعار جهة حكومية

الرياض (صدى):
سلطت اللجنة الدائمة للتوعيةوالتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص الضوء على قصة مبنية على أحداث حقيقة عن استغلال مواقع إلكترونية لشعار الجهات الحكومية ومشروعاتها في الاحتيال على الآخرين.

وذكر بطل القصة أنه وجد خبر على موقع إخباري مشهور عن مشروع استثماري حكومي يوزع أرباحه على المواطنين، مضيفاً أنه دخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع وكان عليه شعار الجهة الحكومية،وقام بتعبئة البيانات الخاصة به.

وأضاف أن المسؤولين عن الموقع تعهدوا له بإعطائه أرباح أسبوعية، وطلبوا منها دفع 5000 ريال، وخصصوا له محفظة وهمية على الموقع، حيث ظهرت أمامه المبالغ المالية.

وأشار إلى أنهم طلبوا منه بعد ذلك زيادة استثماراته بدفع مبلغ 50 ألف ريال، واستجاب لهم ودفع المبلغ لكنهم اختفوا ولم يستطيع استرداد أمواله.

ودعت اللجنة الراغبين في استثمار أموالهم بالتعامل مع الجهات المرخصة عند استثمار أموالهم لضمان عدم فقدانها.

Time واتساب
الأمن العام
الأوراق المالية
الفوركس
سوق العملات

أحدث التعليقات

اتحادي وافتخر
فعلا كلامك عين الصواب
متعب
😂😂😂😂 خبر مضحك مثل صاحبة المضغوط من الداخل وصحيفة متعصبة بس يكفيهم المره هذي ثلاثة هههههههههههههعععع
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ليلى
شكل حمدالله موجعهم وزادهم وجع. يبون ينكدون بس وينتقصون من فوز العالمي. الساطي يوجعهم في الملعب وخارج الملعب. حتى كلمته اوجعتهم. حمد الله مااساء لنا كنصراويبن.ولاتفسدون فرحتنا.وعلى شحم بس
omar
الان يجب على الاداره ان ترسل بترس الى بلاده لينام جنب مايكون لانه لاخيريه

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