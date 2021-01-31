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سفارة المملكة في روسيا تصدر بيان هام بعد اشتعال مظاهرات "نافالني"

Time منذ 44 دقيقة
Views 1503
سفارة المملكة في روسيا تصدر بيان هام بعد اشتعال مظاهرات "نافالني"

موسكو (صدى):
وجهت سفارة المملكة في روسيا اليوم الأحد تنبيه هام للمواطنين المقيمين هناك والزائرين .

ودعت سفارة المملكة الجميع إلى الحرص وتوخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في روسيا الاتحادية بهذا الشأن .

كما دعت للاتصال على هاتف شؤون السعوديين في حالات الطوارئ – لاسمح الله- على الهاتف التالي المتاح على مدار الساعة : +79175110815.

واعتقلت الشرطة الروسية اليوم 261 شخصا شاركوا في مظاهرات في أنحاء البلاد للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ويستعدّ حلفاء نافالني لجولة جديدة من التظاهرات المناهضة للحكومة اليوم رغم تكثيف السلطات ضغوطها على المعارضة عبر اعتقالات وتحقيقات جنائيّة.

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روسيا
مظاهرات
موسكو
سفارة السعودية بروسيا

أحدث التعليقات

اتحادي وافتخر
فعلا كلامك عين الصواب
متعب
😂😂😂😂 خبر مضحك مثل صاحبة المضغوط من الداخل وصحيفة متعصبة بس يكفيهم المره هذي ثلاثة هههههههههههههعععع
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ليلى
شكل حمدالله موجعهم وزادهم وجع. يبون ينكدون بس وينتقصون من فوز العالمي. الساطي يوجعهم في الملعب وخارج الملعب. حتى كلمته اوجعتهم. حمد الله مااساء لنا كنصراويبن.ولاتفسدون فرحتنا.وعلى شحم بس
omar
الان يجب على الاداره ان ترسل بترس الى بلاده لينام جنب مايكون لانه لاخيريه

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