الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يشيد بـ"مودريتش" بعد تحقيقه 167انتصارًا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1519
ريال مدريد يشيد بـ"مودريتش" بعد تحقيقه 167انتصارًا

وكالات (صدى):
أشاد نادي ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد تحقيق 167 انتصارًا .

وذكر موقع الريال الرسمي، أن مشاركة لوكا مودريتش في مباراة ليفانتي، هي الـ250 له بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأضاف أن الكرواتي وصل إلى هذا الرقم في موسمه التاسع، حيث حقق 167 انتصارًا من أصل 250 مباراة خاضها، في حين كانت مباراته الأولى ضد غرناطة في سبتمبر من عام 2012، بينما سجل أول أهدافه في نوفمبر من عام 2012.

وكان اللاعب قد سجل 18 هدفًا بقميص النادي الملكي، لديه 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و4 آخرين في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 3 ألقاب كأس سوبر أوروبي، مع 3 ألقاب كأس سوبر إسباني، بجانب الفوز بالدوري الإسباني في نسختين.

Time واتساب
ريال مدريد
الدوري الإسباني
لوكا مودريتش

أحدث التعليقات

اتحادي وافتخر
فعلا كلامك عين الصواب
متعب
😂😂😂😂 خبر مضحك مثل صاحبة المضغوط من الداخل وصحيفة متعصبة بس يكفيهم المره هذي ثلاثة هههههههههههههعععع
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ليلى
شكل حمدالله موجعهم وزادهم وجع. يبون ينكدون بس وينتقصون من فوز العالمي. الساطي يوجعهم في الملعب وخارج الملعب. حتى كلمته اوجعتهم. حمد الله مااساء لنا كنصراويبن.ولاتفسدون فرحتنا.وعلى شحم بس
omar
الان يجب على الاداره ان ترسل بترس الى بلاده لينام جنب مايكون لانه لاخيريه

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة رجل خدعه موقع "الفوركس الوهمي" بشعار جهة حكومية
بالفيديو.. قصة رجل خدعه موقع "الفوركس الوهمي" بشعار جهة حكومية
Time منذ 24 دقيقة Views 1532
التفاح الأخضر يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي
التفاح الأخضر يساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي
Time منذ 28 دقيقة Views 1222
رجل يقتل خطيبته ويخفي جثمانها بطريقة غير متوقعة
رجل يقتل خطيبته ويخفي جثمانها بطريقة غير متوقعة
Time منذ 34 دقيقة Views 420
إصابة المخرج "خالد يوسف" بكورونا
إصابة المخرج "خالد يوسف" بكورونا
Time منذ 39 دقيقة Views 368
سفارة المملكة في روسيا تصدر بيان هام بعد اشتعال مظاهرات "نافالني"
سفارة المملكة في روسيا تصدر بيان هام بعد اشتعال مظاهرات "نافالني"
Time منذ 43 دقيقة Views 1501
حقيقة هروب أسد من قفص سيرك في بيش
حقيقة هروب أسد من قفص سيرك في بيش
Time منذ 49 دقيقة Views 1843
ريال مدريد يشيد بـ"مودريتش" بعد تحقيقه 167انتصارًا
ريال مدريد يشيد بـ"مودريتش" بعد تحقيقه 167انتصارًا
Time منذ 53 دقيقة Views 1519
وظائف شاغرة بشركة التعاونية للتأمين
وظائف شاغرة بشركة التعاونية للتأمين
Time منذ 59 دقيقة Views 1582
المالية: إنهاء إجراءت صرف جميع أوامر الدفع بقيمة 39 تريليون ريال
المالية: إنهاء إجراءت صرف جميع أوامر الدفع بقيمة 39 تريليون ريال
Time منذ ساعة Views 1930
الأهلي يرصد مكافأة خاصة للاعبيه
الأهلي يرصد مكافأة خاصة للاعبيه
Time منذ ساعة Views 1842