ريال مدريد يشيد بـ"مودريتش" بعد تحقيقه 167انتصارًا

وكالات (صدى):
أشاد نادي ريال مدريد، صباح اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، بعد تحقيق 167 انتصارًا .
وذكر موقع الريال الرسمي، أن مشاركة لوكا مودريتش في مباراة ليفانتي، هي الـ250 له بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني.
وأضاف أن الكرواتي وصل إلى هذا الرقم في موسمه التاسع، حيث حقق 167 انتصارًا من أصل 250 مباراة خاضها، في حين كانت مباراته الأولى ضد غرناطة في سبتمبر من عام 2012، بينما سجل أول أهدافه في نوفمبر من عام 2012.
وكان اللاعب قد سجل 18 هدفًا بقميص النادي الملكي، لديه 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و4 آخرين في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 3 ألقاب كأس سوبر أوروبي، مع 3 ألقاب كأس سوبر إسباني، بجانب الفوز بالدوري الإسباني في نسختين.