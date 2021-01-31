هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة

الرياض (صدى):
دعت هيئة السوق المالية اليوم الأحد للإبلاغ عن حالات الإحتيال ودعوات الإستثمار المشبوهة من خلال قنوات التواصل الرسمية .
وأكدت هيئة السوق المالية أنه يمكن الإبلاغ من خلال الإتصال الهاتفي أو موقع الهيئة أو الجهة الرقابية الإلكترونية .
كما نبهت هيئة السوق المالية على ضرورة الوعي حتى لا يقع المواطن أو المقيم ضحية الأساليب المضللة التي يلجأ إليها بعض الجهات المروجة لأي استثمار عبر استخدامها المخالف للشعار الرسمي للهيئة أو الجهة الرقابية أو اسمها أو اية وسيلة أخرى للإيحاء بدور رقابي للهيئة على نشاطها .