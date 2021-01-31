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هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1377
هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة

الرياض (صدى):
دعت هيئة السوق المالية اليوم الأحد للإبلاغ عن حالات الإحتيال ودعوات الإستثمار المشبوهة من خلال قنوات التواصل الرسمية .

وأكدت هيئة السوق المالية أنه يمكن الإبلاغ من خلال الإتصال الهاتفي أو موقع الهيئة أو الجهة الرقابية الإلكترونية .

كما نبهت هيئة السوق المالية على ضرورة الوعي حتى لا يقع المواطن أو المقيم ضحية الأساليب المضللة التي يلجأ إليها بعض الجهات المروجة لأي استثمار عبر استخدامها المخالف للشعار الرسمي للهيئة أو الجهة الرقابية أو اسمها أو اية وسيلة أخرى للإيحاء بدور رقابي للهيئة على نشاطها .

 

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هيئة السوق المالية
الإستثمار
طرق الإبلاغ

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. يعجبني تصرف العريس ، لأنها تبي تقلل من قيمته ..
د محمد ماجد بخش
وظيفتها العمل على تطوير القدرات والوسائط على أيدي أمهر الخبراء وفي شتى مجالات التخصص التقني والعلمي التي تقود بمجملها الى استنباط مسالك تقنية وانجازات علمية وعملية باهرة.
د محمد ماجد بخش
هيئة التكنولوجيا هي ما ينقصنا في زمن التكنولوجيا العريضة
اتحادي وافتخر
هههههههههه
اتحادي وافتخر
هههههههههه

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