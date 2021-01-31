الأعداد السابقة للصحيفة

لجنة مكافحة التبغ تضبط 900 كيلو من التمباك والخلطات الضارة بالرياض

Time منذ 3 ساعات
Views 1847
لجنة مكافحة التبغ تضبط 900 كيلو من التمباك والخلطات الضارة بالرياض

محمد السعران (صدى):
نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمشاركة عدة جهات حملات ضبط ومتابعة لعدد من المحلات المخالفة التي تقوم ببيع التمباك في بعض احياء مدينة الرياض.

وضبطت الحملات حوالي ٩٠٠ كيلو من التمباك المخالف وخلطات مجهولة المصدر واماكن تصنيعها وتعبئتها.

وشارك في الحملة هيئة الجمارك وهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء ومكتب العمل وبلدية البطحاء والضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض والدوريات الأمنية.

وكشفت الحملة عن قيام بعض محلات الخياطة والعطارة والتموينات الغذائية ببيع التمباك وتخزينه في اماكن سرية وسيئة في احياء العود وغبيراء كما تم العثور على أماكن التعبئة والخلطات مجهولة المصدر. وسجلت الحملة مخالفات بحق ٢٧ محل واغلاق عدد من المحلات المخالفة وإتلاف الكميات المصادرة.

وقدمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها للجهات المشاركة مؤكدة على تواصل هذه الحملات في جميع الأحياء وجميع مناطق المملكة لحماية الوطن من هذه الآفات ومعاقبة كل مخالف.

من جانبهم قدم عدد من المواطنين والمقيمين من سكان أحياء العود وغبيرة شكرهم لهذه الجهود التي تهدف لحماية ساكني الأحياء من مخاطر هذه المخالفات مؤكدين دعمهم وتعاونهم مع كل مايخدم الوطن ويساهم في ضبط كل مخالف.

 

Time واتساب
الرياض
مدينة الرياض
هيئة الزكاة
هيئة الجمارك
اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. يعجبني تصرف العريس ، لأنها تبي تقلل من قيمته ..
د محمد ماجد بخش
وظيفتها العمل على تطوير القدرات والوسائط على أيدي أمهر الخبراء وفي شتى مجالات التخصص التقني والعلمي التي تقود بمجملها الى استنباط مسالك تقنية وانجازات علمية وعملية باهرة.
د محمد ماجد بخش
هيئة التكنولوجيا هي ما ينقصنا في زمن التكنولوجيا العريضة
اتحادي وافتخر
هههههههههه
اتحادي وافتخر
هههههههههه

أخر الأخبار

هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة
هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة
Time منذ 20 دقيقة Views 1368
إحالة الدعاوى الناشئة عن العقود المتأثرة بجائحة كورونا للمصالحة أولاً
إحالة الدعاوى الناشئة عن العقود المتأثرة بجائحة كورونا للمصالحة أولاً
Time منذ 24 دقيقة Views 1339
خطوات توثيق الأمهات لحضانة أبنائهن عبر "ناجز"
خطوات توثيق الأمهات لحضانة أبنائهن عبر "ناجز"
Time منذ 30 دقيقة Views 1457
كواليس انفصال مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وسبب طردها بملابس النوم
كواليس انفصال مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وسبب طردها بملابس النوم
Time منذ 34 دقيقة Views 555
عشرينية تنهي حياة الشذوذ الجنسي بقتل زوجها
عشرينية تنهي حياة الشذوذ الجنسي بقتل زوجها
Time منذ 50 دقيقة Views 992
بالفيديو..كيا تكشف مزايا سيارتها كرنفال 2021
بالفيديو..كيا تكشف مزايا سيارتها كرنفال 2021
Time منذ 54 دقيقة Views 1385
الإطاحة بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
الإطاحة بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
Time منذ ساعة Views 1752
الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ ساعة Views 1687
"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"
"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"
Time منذ ساعة Views 1809
فتاة تكشف عن غرفة سرية خلف دولابها
فتاة تكشف عن غرفة سرية خلف دولابها
Time منذ ساعة Views 1066