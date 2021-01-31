الأعداد السابقة للصحيفة

"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"

Time منذ ساعة
Views 1809
"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالة التي يجوز فيها للعامل الحصول على دعم "ساند".

وذكرت أن نظام التأمین ضد التعطل عن العمل (ساند) يوفر الدعم للمواطن العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

وأضافت أن نظام "ساند" يعمل على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر للمواطن وأسرته عيشاً كريماً بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ولفتت إلى أن "ساند" يطبق على جميع المواطنين دون سن 59 الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، كما يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص.

 

Time واتساب
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
دعم ساند
نظام التأمین ضد التعطل عن العمل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز .. .. يعجبني تصرف العريس ، لأنها تبي تقلل من قيمته ..
د محمد ماجد بخش
وظيفتها العمل على تطوير القدرات والوسائط على أيدي أمهر الخبراء وفي شتى مجالات التخصص التقني والعلمي التي تقود بمجملها الى استنباط مسالك تقنية وانجازات علمية وعملية باهرة.
د محمد ماجد بخش
هيئة التكنولوجيا هي ما ينقصنا في زمن التكنولوجيا العريضة
اتحادي وافتخر
هههههههههه
اتحادي وافتخر
هههههههههه

أخر الأخبار

هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة
هيئة السوق المالية تدعو للإبلاغ عن دعوات الإستثمار المشبوهة
Time منذ 19 دقيقة Views 1368
إحالة الدعاوى الناشئة عن العقود المتأثرة بجائحة كورونا للمصالحة أولاً
إحالة الدعاوى الناشئة عن العقود المتأثرة بجائحة كورونا للمصالحة أولاً
Time منذ 24 دقيقة Views 1339
خطوات توثيق الأمهات لحضانة أبنائهن عبر "ناجز"
خطوات توثيق الأمهات لحضانة أبنائهن عبر "ناجز"
Time منذ 30 دقيقة Views 1457
كواليس انفصال مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وسبب طردها بملابس النوم
كواليس انفصال مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وسبب طردها بملابس النوم
Time منذ 34 دقيقة Views 555
عشرينية تنهي حياة الشذوذ الجنسي بقتل زوجها
عشرينية تنهي حياة الشذوذ الجنسي بقتل زوجها
Time منذ 50 دقيقة Views 992
بالفيديو..كيا تكشف مزايا سيارتها كرنفال 2021
بالفيديو..كيا تكشف مزايا سيارتها كرنفال 2021
Time منذ 54 دقيقة Views 1381
الإطاحة بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
الإطاحة بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
Time منذ ساعة Views 1752
الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ ساعة Views 1683
"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"
"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالة التي يحصل فيها العامل على دعم "ساند"
Time منذ ساعة Views 1809
فتاة تكشف عن غرفة سرية خلف دولابها
فتاة تكشف عن غرفة سرية خلف دولابها
Time منذ ساعة Views 1066