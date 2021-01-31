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"المرور" توضح المدة الواجب سداد المخالفات فيها لتجنب وقف الخدمات

Time منذ 19 دقيقة
Views 1542
"المرور" توضح المدة الواجب سداد المخالفات فيها لتجنب وقف الخدمات

الرياض (صدى):
أوضحت الإدارة العامة للمرور الفترة الواجب فيها سداد قيمة المخالفات المتراكمة على المرء لتجنب إيقاف خدماته.

وذكرت أن المـادة «75» من نـظـام الـمـرور تنص على أنه يـجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالـفات وبلـغت قـيمتـها 20 ألف ريـال فـأكثـر أو مضـت 6 أشهر من تاريخ إبلاغـه دون سدادها.

وشددت الإدارة العامة للمرور بضرورة سداد هذه المخالفات خلال 30 يوم من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يـسدد المرء هذه المبالغ خلال مدة 30 يوما يـحـال للمحكمة المختصة للنـظر بإيـقاف خـدماتـه حـتى سداد المخالفات.

Time واتساب
المرور
الإدارة العامة للمرور
المحكمة
نظام المرور

أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
نجى الهلال من سداسية نصراوية 😂😂😂
Zoolعالمي
كم طاقيه مختفي اليوم عن التعليقات وسرى الليل يا بو ثلاثه ولازم تعرف حجمك يا طاقيه يا وضيع
Zoolعالمي
من يوم بداء يقرقر كثير في الاعلام ومستواه مدحدر او اصبح مكشوف انه لاعب عاااادي لا تزعلون يا اتحاديه فريقكم ما يجمل ولاعبينكم اكثر من عااااادين الله يذكر ايام نور
نجاة محمد
للاسف كل اللي ساكنين في العمارة كل دا الخوف من كرونا عشان كدا ماساعدوا السيدة التي بتولد
ابو منى اي عداله اللي تتكلم عنه من بديته الشوط وهم يكسرون الاعبين والحكم لا يعطي كروت اتمنى من كل نصروي عدم التكلم في عدالة التحكيم وربي الكعبة من بديتة الشواط الاول عرفت ان الهلال مهزوم تفهم ما تفهم الشى رجع لك وقلتها قبل و حتى السنوات القادمة مستحيل نادي النصر يفوز اذا ما تدخل الدفع الربعي

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