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فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت

Time منذ 59 دقيقة
Views 1755
فرض رسوم جديدة على القادمين والمغادرين عبر المطار بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
كشفت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن فرض رسوماً جديدة على الركاب القادمين والمغادرين لمطارها حيث أضافت 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم.

وقرر وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون الخدمات عبدالله معرفي، تعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات، بحيث يتم إضافة 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم تضاف جميعها على سعر التذكرة ابتداء من 1 يونيو المقبل.

ويضم تطبيق الرسوم، المواطنين والمقيمين على حد سواء، وسيتم تحصيلها عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بينما الهدف من زيادة الرسوم هو زيادة إيرادات الدولة مقابل الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي والتي تضم عمليات التشغيل سواء من إدارة العمليات أو إدارة الهندسة.

 

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مطارات
الكويت
رسوم جديدة

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
من يوم بداء يقرقر كثير في الاعلام ومستواه مدحدر او اصبح مكشوف انه لاعب عاااادي لا تزعلون يا اتحاديه فريقكم ما يجمل ولاعبينكم اكثر من عااااادين الله يذكر ايام نور
نجاة محمد
للاسف كل اللي ساكنين في العمارة كل دا الخوف من كرونا عشان كدا ماساعدوا السيدة التي بتولد
ابو منى اي عداله اللي تتكلم عنه من بديته الشوط وهم يكسرون الاعبين والحكم لا يعطي كروت اتمنى من كل نصروي عدم التكلم في عدالة التحكيم وربي الكعبة من بديتة الشواط الاول عرفت ان الهلال مهزوم تفهم ما تفهم الشى رجع لك وقلتها قبل و حتى السنوات القادمة مستحيل نادي النصر يفوز اذا ما تدخل الدفع الربعي
نجاة محمد
الصلح خير
Zoolعالمي
القم 1-2-3 حينما تحضر العداله يختفي الفار واشباه الاعبين

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