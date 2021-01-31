وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئه

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بنده للتجزئة باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في خميس مشيط والخبر وجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- كاشير " وظيفتان" بخميس مشيط : شهادة الثانوية العامة ،ولا يشترط الخبرة .
2- أخصائية تجميل " الخبر " : شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم ، خبرة لا تقل عن سنة .
3- مدير المشتريات "جدة " : بكالوريوس " إدارة الأعمال ، الهندسة " ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في " إدارة العقود ، تحديد المصادر " ، أو مجال ذا صلة .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنـــــــــا و هنـــــــــــا وهنـــــــــــا.