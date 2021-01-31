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آخر تطورات إصابة سلمان الفرج الخطيرة

Time منذ ساعة
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آخر تطورات إصابة سلمان الفرج الخطيرة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إصابة النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أخطر من المتوقع؛ حيث تعرض للإصابة في الدقيقة 21، من عمر مباراة الهلال والنصر، في كأس السوبر، مساء السبت.

وكشف سعد الفرج، شقيق سلمان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن صور للاعب، وهو يخضع للأشعة، بعد نهاية المباراة أمام النصر؛ حيث ظهر عدم تفاؤل سعد، من إصابة سلمان الفرج، بوضعه رمز لـ"قلب مكسور"، مع صور أشعة اللاعب، ليزيد رعب جماهير الهلال، على قائدهم الكبير.

وأكد سلمان الفرج هو الآخر، عن تخوفه من الإصابة التي تعرض لها، خلال كأس السوبر، داعياً في رسالة عبر صفحته بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، أن تكون الإصابة بسيطة.

 

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سلمان الفرج
ملاعب
كأس السوبر
الإصابة

أحدث التعليقات

Zoolعالمي
من يوم بداء يقرقر كثير في الاعلام ومستواه مدحدر او اصبح مكشوف انه لاعب عاااادي لا تزعلون يا اتحاديه فريقكم ما يجمل ولاعبينكم اكثر من عااااادين الله يذكر ايام نور
نجاة محمد
للاسف كل اللي ساكنين في العمارة كل دا الخوف من كرونا عشان كدا ماساعدوا السيدة التي بتولد
ابو منى اي عداله اللي تتكلم عنه من بديته الشوط وهم يكسرون الاعبين والحكم لا يعطي كروت اتمنى من كل نصروي عدم التكلم في عدالة التحكيم وربي الكعبة من بديتة الشواط الاول عرفت ان الهلال مهزوم تفهم ما تفهم الشى رجع لك وقلتها قبل و حتى السنوات القادمة مستحيل نادي النصر يفوز اذا ما تدخل الدفع الربعي
نجاة محمد
الصلح خير
Zoolعالمي
القم 1-2-3 حينما تحضر العداله يختفي الفار واشباه الاعبين

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