آخر تطورات إصابة سلمان الفرج الخطيرة

طلال الغامدي (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إصابة النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أخطر من المتوقع؛ حيث تعرض للإصابة في الدقيقة 21، من عمر مباراة الهلال والنصر، في كأس السوبر، مساء السبت.
وكشف سعد الفرج، شقيق سلمان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن صور للاعب، وهو يخضع للأشعة، بعد نهاية المباراة أمام النصر؛ حيث ظهر عدم تفاؤل سعد، من إصابة سلمان الفرج، بوضعه رمز لـ"قلب مكسور"، مع صور أشعة اللاعب، ليزيد رعب جماهير الهلال، على قائدهم الكبير.
وأكد سلمان الفرج هو الآخر، عن تخوفه من الإصابة التي تعرض لها، خلال كأس السوبر، داعياً في رسالة عبر صفحته بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، أن تكون الإصابة بسيطة.