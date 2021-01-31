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صورة قديمة لفتى يتعهد إبله إلى جبال فيفاء منذ 38 عام
منذ 29 دقيقة
773
(صدى):
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أحدث التعليقات
Zoolعالمي
من يوم بداء يقرقر كثير في الاعلام ومستواه مدحدر او اصبح مكشوف انه لاعب عاااادي لا تزعلون يا اتحاديه فريقكم ما يجمل ولاعبينكم اكثر من عااااادين الله يذكر ايام نور
نجاة محمد
للاسف كل اللي ساكنين في العمارة كل دا الخوف من كرونا عشان كدا ماساعدوا السيدة التي بتولد
ابو منى اي عداله اللي تتكلم عنه من بديته الشوط وهم يكسرون الاعبين والحكم لا يعطي كروت اتمنى من كل نصروي عدم التكلم في عدالة التحكيم وربي الكعبة من بديتة الشواط الاول عرفت ان الهلال مهزوم تفهم ما تفهم الشى رجع لك وقلتها قبل و حتى السنوات القادمة مستحيل نادي النصر يفوز اذا ما تدخل الدفع الربعي
نجاة محمد
الصلح خير
Zoolعالمي
القم 1-2-3 حينما تحضر العداله يختفي الفار واشباه الاعبين
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