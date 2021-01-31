تعليق إعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات كورونا

واشنطن (صدى):
كشف البنتاغون، اليوم الأحد، عن تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لكوفيد-19 بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات إلى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين.
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أنه "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو"، متابعًا "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".
وتشمل القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأمريكية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، فيما كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها "على أساس تطوعي".