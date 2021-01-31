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تعليق إعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات كورونا

Time منذ 39 دقيقة
Views 1453
تعليق إعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات كورونا

واشنطن (صدى):
كشف البنتاغون، اليوم الأحد، عن تعليق العمل بخطة لإعطاء معتقلي غوانتانامو لقاحات مضادة لكوفيد-19 بعد أن أثار الإعلان عنها موجة استياء، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لإيصال اللقاحات إلى العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية والمسنين الأمريكيين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أنه "لم يتم إعطاء اللقاح لأي معتقل في غوانتانامو"، متابعًا "نحن نعلّق المضي قدما بالخطة في الوقت الذي نراجع فيه بروتوكولات حماية القوات. نبقى ملتزمين بمسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة قواتنا".

وتشمل القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا معتقلي "الحرب الأمريكية على الإرهاب"، وبينهم شخصيات بارزة في القاعدة والعقل المدبر المزعوم وراء هجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، فيما كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أبلغت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستلقّح معتقليها وسجنائها "على أساس تطوعي".

 

Time واتساب
أمريكا
لقاحات كورونا
معتقل غوانتامو

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
جزاها الله خير ... بواب العماره لازم يتعاقب لانه حقير ولا عنده نخوه
ابو عمار
يعني مو حبا في امها وانما هدفها الشقه
عادل
الحثالة الروقي وشلته
ابو عمار
اوكي

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