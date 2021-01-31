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تحذيرات من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات

Time منذ 17 دقيقة
Views 1262
تحذيرات من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية، أمس السبت، من جديد من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتة إلى العقوبات المترتبة على ذلك.

وأوضحت الوزارة، أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى على المنشأة والمسؤول تبلغ 10 آلاف ريال، بينما العقوبة تضاعف حال تكرار المخالفة؛ حيث أن مخالفة الإجراءات الاحترازية تتمثل في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، كما تضم عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير "البروتوكولات".

Time واتساب
وزارة الداخلية
مخالفات
المملكة
كورونا
غرامات
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
عادي جدا روحي لسفاره السعوديه في تونس
عين الصقر
الدعوه أصبحت تقديريه حسب الطفره والله شغلة تقديريه هذي مصيبه ومعيبه في حق دولتنا
ابو عمار
مسكينه سبحان من انقذها من المياه
ابو عمار
طيب

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