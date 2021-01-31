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خدمات المياه بجازان تُنفِّذ صيانة دورية في الخط الناقل بمحافظة بيش

Time منذ ساعة
Views 1378
خدمات المياه بجازان تُنفِّذ صيانة دورية في الخط الناقل بمحافظة بيش

بيش (صدى):
بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم، في تنفيذ أعمال ربط محطة السلامة بالخط الناقل بمحافظة بيش.

وبينت الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أنّ عملية ضخ المياه وتوزيعها ستُخفَّضُ من أجل تحسين منظمة الضخ والتوزيع من محطة ضخ المياه المحلاة، مشيرة إلى أن الصيانة تشمل مركز العالية وقرى " شهدة، والدهناء، و الخضراء، والسلامة العليا، والسلامة السفلى، والعزامة، والنقاش، والبقاشة، والمدرك، والمجديرة، وأبو غليفة، و القصادية الأولى، والحوامضة ، والقصادة والكلبة، والشقافة، وجميماء".

ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الترشيد في استهلاك المياه واستخدام المرشدات.

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جازان
بيش
خدمات المياه

أحدث التعليقات

أبو كنان
مستوى الاتحاد متقلب وفهد المولد ستواه تراجع ولا مبرر له التراجع المفروض يكون طموح ومستواه يتصاعد والأجانب في الاتحاد ولا واحد فيهم يحمل الفريق بكل أسف وحجازي مستواه اليوم دون المستوى المطلوب !
تركي عبدالله
لاحول ولا قوه الا بالله اسال الله ان يحفظ ابناء المسلمين يارب ويستر علي بناتنا
نجاة محمد
قلنا لكم بيتريوس بلطجي و يكسر زملائة طالما ما احد عاقبة
بلبل البحر
صورة معبرة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبت كعادتك الهلال ماتفوق ع النصر الا بآخطاء تحكيميه الكل شاهدها كان النصر أفضل في كل لقاء بينهم👍👌حضرت النزاهه الليله واجاد الحكم فتفوق النصر بكل جداره

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