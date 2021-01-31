بالفيديو.. برامج خبيثة في واتساب تتحكم في جوالك

وكالات (صدى):
كشف خبراء، عن وجود ثغرة جديدة تهدد خصوصية بياناتهم، وتعريض بيانات أصدقائهم للخطر، الأمر الذي حذر منه باحث أمني، مؤخرا، بوجود طريقة جديدة يتبعها القراصنة من أجل التحكم في هاتفك.
وحذر لوكاس ستيفانكو، الباحث الأمني في شركة ESET للأمن التكنولوجي، مستخدمي «واتساب» من البرامج الخبيثة الجديدة، التي تعمل على تحميل برامج إعلانية على هاتفك، تنتشر عن طريق إرسال رسائل تلقائية إلى جهات الاتصال الخاصة لديك.
وأوضح أنه يقوم الهاكرز بإرسال رسالة إلى مستخدمي واتساب، خاصة مستخدمي أجهزة «أندرويد»، تتضمن تنزيل رابط ما، يزعم أنه أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، على أمل الفوز بأحد هواتفها بشكل مجاني، وينقلك رابط التطبيق إلى صفحة Google Play مزيفة، ومقنعة في الوقت ذاته، وفي حالة الضغط عليها للثبيت، فسوف ينتهي بك الأمر مع الوقوع في فخ الهاكرز.
برامج خبيثة، واتساب، جوال.