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بالفيديو.. برامج خبيثة في واتساب تتحكم في جوالك

Time منذ ساعة
Views 1870
بالفيديو.. برامج خبيثة في واتساب تتحكم في جوالك

وكالات (صدى):
كشف خبراء، عن وجود ثغرة جديدة تهدد خصوصية بياناتهم، وتعريض بيانات أصدقائهم للخطر، الأمر الذي حذر منه باحث أمني، مؤخرا، بوجود طريقة جديدة يتبعها القراصنة من أجل التحكم في هاتفك.

وحذر لوكاس ستيفانكو، الباحث الأمني في شركة ESET للأمن التكنولوجي، مستخدمي «واتساب» من البرامج الخبيثة الجديدة، التي تعمل على تحميل برامج إعلانية على هاتفك، تنتشر عن طريق إرسال رسائل تلقائية إلى جهات الاتصال الخاصة لديك.

وأوضح أنه يقوم الهاكرز بإرسال رسالة إلى مستخدمي واتساب، خاصة مستخدمي أجهزة «أندرويد»، تتضمن تنزيل رابط ما، يزعم أنه أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، على أمل الفوز بأحد هواتفها بشكل مجاني، وينقلك رابط التطبيق إلى صفحة Google Play مزيفة، ومقنعة في الوقت ذاته، وفي حالة الضغط عليها للثبيت، فسوف ينتهي بك الأمر مع الوقوع في فخ الهاكرز.

برامج خبيثة، واتساب، جوال.

Time واتساب
جوال
واتساب
برامج خبيثة

أحدث التعليقات

أبو كنان
مستوى الاتحاد متقلب وفهد المولد ستواه تراجع ولا مبرر له التراجع المفروض يكون طموح ومستواه يتصاعد والأجانب في الاتحاد ولا واحد فيهم يحمل الفريق بكل أسف وحجازي مستواه اليوم دون المستوى المطلوب !
تركي عبدالله
لاحول ولا قوه الا بالله اسال الله ان يحفظ ابناء المسلمين يارب ويستر علي بناتنا
نجاة محمد
قلنا لكم بيتريوس بلطجي و يكسر زملائة طالما ما احد عاقبة
بلبل البحر
صورة معبرة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبت كعادتك الهلال ماتفوق ع النصر الا بآخطاء تحكيميه الكل شاهدها كان النصر أفضل في كل لقاء بينهم👍👌حضرت النزاهه الليله واجاد الحكم فتفوق النصر بكل جداره

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