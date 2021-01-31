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اختتام بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة)

Time منذ ساعتين
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اختتام بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة (كحيلة)

الرياض (صدى):
توج صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد الفائزين في بطولة المملكة لجمال الخيل العربية الأصيلة ( كحيلة) التي اختتمت اليوم في واجهة الرياض شمال العاصمة.

ونال الفحل " فويرتي " لمربط المخلديات المركز الأول في فئة الأفحل ، وجاء ثانياً الفحل "اي ايه ارجن الماروتين " وحل ثالثاً الفحل " فهد التنهالة " لمربط العالم .

وشهدت البطولة مشاركة ما يقارب 400 خيل تعود ملكيتها لأكثر من 120 مربطاً ومالكاً من مختلف مناطق المملكة .

واختتمت البطولة أدوارها بفوز المهر " بندر الوصيل " لمربط الوصيل بالمركز الأول في فئة "أعمار السنة"، وحل ثانياً "فراس اكمل " لمربط أكمل و " عالي الشامخ " لمربط أجمل بالمركز الثالث ، بينما حقق المهر " يامن الخالد " لمربط النصارالمركز الأول من فئة الأمهار أعمار سنتين ، وحقق " مرزان الجواهز " لبدر منصور المسلم المركز الثاني و " راكان الريف " لمربط الرياف المركز الثالث .

وحقق المهر " شامخ البداير " لعبدالله الشائع المركز الأول في فئة الأمهار أعمار 3 سنوات وحل ثانياً" ع ج ناتل " " لعبداللهالحيدري و " دي صبحان " لمربط حطين المركز الثالث .

وحققت الفرس " برفينكا " لمربط الراجحيات المركز الأول في فئتها بينما حلت الفرس " سابلي " بالمركز الثاني و " بياكولا" بالمركز الثالث لمربط سما نجد .

يذكر أن بطولة (كحيلة) هي الأولى من نوعها التي تقام في صالة مغلقة بالمملكة ، وشهدت حضوراً جماهيرياً من محبي الخيل العربية الأصيلة وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة .

Time واتساب
الرياض
المملكة
الأمير سلطان بن سعود بن محمد

أحدث التعليقات

أبو كنان
مستوى الاتحاد متقلب وفهد المولد ستواه تراجع ولا مبرر له التراجع المفروض يكون طموح ومستواه يتصاعد والأجانب في الاتحاد ولا واحد فيهم يحمل الفريق بكل أسف وحجازي مستواه اليوم دون المستوى المطلوب !
تركي عبدالله
لاحول ولا قوه الا بالله اسال الله ان يحفظ ابناء المسلمين يارب ويستر علي بناتنا
نجاة محمد
قلنا لكم بيتريوس بلطجي و يكسر زملائة طالما ما احد عاقبة
بلبل البحر
صورة معبرة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
كذبت كعادتك الهلال ماتفوق ع النصر الا بآخطاء تحكيميه الكل شاهدها كان النصر أفضل في كل لقاء بينهم👍👌حضرت النزاهه الليله واجاد الحكم فتفوق النصر بكل جداره

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