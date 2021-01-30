بالفيديو.. حمدالله: أمام الهلال نحتاج لحكم ذو شخصية قوية

نواف السالم (صدى):
قال المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، أنه توقع الفوز بعدما علم أن دانيلي أورساتو حكم المباراة الإيطالي سيدير مباراة كأس السوبر.
وقال حمد الله : " نقصنا في مواجهاتنا الماضية مع الهلال حكم ذو شخصية قوية، وعندما حضر علمت أن من سيقود المباراة هو الإيطالي أورساتو تفائلت وعرفت أننا سنكسب ".
وتابع المهاجم "سنقاتل بقوة على اللقبين المتبقيين في الموسم الجاري، لدينا بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف أن فريقه هو الأقوى على صعيد الكرة السعودية، مستدلاً بفوزه العريض على غريمه في أمسية السوبر، وتابع:"الجميع شاهد من هو الفريق الأقوى هنا، النصر فريق بطل خلق لينتصر".