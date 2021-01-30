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طلاب إحدى المدارس يلعبون كرة السلة عام 1374 هـ
منذ ساعة
566
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أحدث التعليقات
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
سبب الخسارة هو استحداث فريق جديد للخدمات اللوجستية الأرضية بالملعب تعيش انت وتشوف اكثر وافضل أنشاء الله 🍎🍏
طارق66
فعلا الفوز على الهلال اسهل من شرب المويه بشرط تجيب حكم عادل
Z
دعوهم فإنهم طواقي..
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
ملايين الددولارات تهدر والنتيجة صفر اليدين يامال الفلس 🍎🍏
Z
حليلكم يا طواقي..
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