إصابة نائب في الكونجرس الأمريكي بكورونا رغم تلقيه جرعتي اللقاح

واشنطن (صدى):
أعلن مكتب نائب الكونجرس الأمريكي ستيفن لينش إصابته بفيروس كورونا، رغم تلقيه جرعتي لقاح فايزر- بيوتيك، حيث أظهر تحليل أُجري الجمعة إصابة لينش.
وقال أن لينش تلقى الجرعة الثانية من اللقاح وأجرى بعدها اختبارا - قبل حضور مراسم تنصيب بايدن- وكانت النتيجة سلبية، ثم أجرى اختبارا آخر جاء إيجابيا، بعد إصابة موظف في مكتبه بالفيروس هذا الأسبوع، مبينا أن أعراض المرض لا تظهر على النائب الديمقراطي، إلا أنه سيخضع للعزل الموصى به.
وأضاف أن النائب سيواصل نشاطه في الكونغرس عن بعد، ليكون العضو الثاني من ولاية ماساتشوستس الذي يصاب بالفيروس، بعد لوري تراهان.