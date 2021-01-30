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رسالة لجماهير الهلال من لوشيسكو 

Time منذ 10 دقائق
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رسالة لجماهير الهلال من لوشيسكو 

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الفني للهلال، رازفان لوشيسكو، على خسارة الهلال أمام النصر في نهائي كأس السوبر.

وأضاف رازفان لوشيسكو:" مباراة سيئة "، موجها رسالة للجماهير، قائلا:" نعتذر لجماهيرنا على ظهورنا بهذا المستوى ".

 

وأشار:" تفاصيل صغيرة من شأنها أن تقلب مجرى بطولة، وهذا للأسف ما حدث ".

وكان فريق ‎النصر توج بطلاً لكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في بطولة كأس السوبر.

 

وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب بيتروس ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 62، بينما أحرز اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 82، كما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة " 2+90 ".

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الهلال
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لوشيسكو

أحدث التعليقات

النصر الوحش💙💛💙💛
الف مبروك للعالمي 💛💙💛💙
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلطنه ودندنه عالميه👏الف مبروك للعالمي وعشاقه💪💛💚😊
عدو الخونة
ياليتنا كلنا نعرف ثقافة الاعتذار بدلا من المكابرة والله ان الاعتذار يبرد الخاطر ويميع الضغائن ومهما كنا فنبقى اخوة واهل وطن وعادات ودين واحد لن نسود ابدا بتقليد طلائعنا الذي بدلا من يحلبوا لنا كما جلبت طلائع اليابانيين بل جلبوا الانحلال والتباهي بالعري والرقص والخمور والتدخين انهم اولئك الذين انحطت اخلاقهم وفضلوا اتباع شهواتهم واطاعوا من زين لهم الكسل والعبث في استثمار اوقاتهم وجهدهم والاموال التي صرفت عليهم فعادو بخفي حنين وبدلا من الاعتذار اصروا على عمهم ورحوا يصورون لنا ان المراجل بسوء الادب والعرة من الدين والتدين.. انهم منا ويجب ان نعتبر بما وصلت حالهم وانحطاطهم اليه فهاهم بعدما استدرجوا وقطع عليهم خط الرجعة رايناهم يتنازلون عن مكتسباتهم كمن يتنازل عن ملابسه قطعة قطعة ووصل فيهم الحال الى حد البجاحة وقلب الحقائق عيانا بينا فالعاهرة صارت تعيب الطاهرة والخائن صار يسخر من الامين ويعلم الله انهم يتجرعون الحسرات ورا الحسرات المستقبل لنا ليس لاننا ابناء فلان او علان وانما لاننا مازلنا الاوائل بلا منازع بمكارم الاخلاق قاطبة رغن الدخن في قلة قليلة فينا وهذا امر طبيعي اذا تذكرنا ان ثلث جيش النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك خونة منافقين
ابوبدر
فارق انت بعد قبل كم يوم طلعت تهاجم فريقك وناديك وكأنك عدو.
ابوبدر
طس بس.. 3 صفّاري. وش مدرب وخرابيط.. بكامل نجومك والنصر باوضاع منيله بنيله.عموما يارب يلغون الكورة ونرتاح من المشاكل وتبقى الملايين.

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