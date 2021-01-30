رسالة لجماهير الهلال من لوشيسكو 

ماجد محمد (صدى):
علق المدير الفني للهلال، رازفان لوشيسكو، على خسارة الهلال أمام النصر في نهائي كأس السوبر.
وأضاف رازفان لوشيسكو:" مباراة سيئة "، موجها رسالة للجماهير، قائلا:" نعتذر لجماهيرنا على ظهورنا بهذا المستوى ".
وأشار:" تفاصيل صغيرة من شأنها أن تقلب مجرى بطولة، وهذا للأسف ما حدث ".
وكان فريق النصر توج بطلاً لكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في بطولة كأس السوبر.
وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب بيتروس ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 62، بينما أحرز اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 82، كما سجل اللاعب سامي النجعي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة " 2+90 ".