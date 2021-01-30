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فيصل ابو اثنين بعد فوز النصر: الهلال خسر بسبب حماقات مدربه

Time منذ 41 دقيقة
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فيصل ابو اثنين بعد فوز النصر: الهلال خسر بسبب حماقات مدربه

نواف السالم (صدى):
علق فيصل ابو اثنين لاعب المنتخب الوطني والهلال سابقا على فوز النصر ببطولة السوبر اليوم السبت.

وقال لاعب الهلال السابق: "‏مبروووك للنصر بطولة السوبر المستحقة.. فريق شاب وروح عالية وقتالية ونجوم واعدة".

وأضاف ابواثنين: "خسر الهلال بسبب حماقات مدربه وتخاذل نجومه لانهم ركنوا لبطولاتهم الماضية.. كرة القدم تحتاج قلوب تحترق وأقدام ثابتة وعقول مركزة".

وأكد أن الهلال يجني تبعات إبقاء لاعبين منتهيين كجوميز وجوفينكو وفييتو..!"

يذكر أن نادي النصر حسم لقب كأس السوبر لمصلحته، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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النصر
الهلال

أحدث التعليقات

النصر الوحش💙💛💙💛
الف مبروك للعالمي 💛💙💛💙
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلطنه ودندنه عالميه👏الف مبروك للعالمي وعشاقه💪💛💚😊
عدو الخونة
ياليتنا كلنا نعرف ثقافة الاعتذار بدلا من المكابرة والله ان الاعتذار يبرد الخاطر ويميع الضغائن ومهما كنا فنبقى اخوة واهل وطن وعادات ودين واحد لن نسود ابدا بتقليد طلائعنا الذي بدلا من يحلبوا لنا كما جلبت طلائع اليابانيين بل جلبوا الانحلال والتباهي بالعري والرقص والخمور والتدخين انهم اولئك الذين انحطت اخلاقهم وفضلوا اتباع شهواتهم واطاعوا من زين لهم الكسل والعبث في استثمار اوقاتهم وجهدهم والاموال التي صرفت عليهم فعادو بخفي حنين وبدلا من الاعتذار اصروا على عمهم ورحوا يصورون لنا ان المراجل بسوء الادب والعرة من الدين والتدين.. انهم منا ويجب ان نعتبر بما وصلت حالهم وانحطاطهم اليه فهاهم بعدما استدرجوا وقطع عليهم خط الرجعة رايناهم يتنازلون عن مكتسباتهم كمن يتنازل عن ملابسه قطعة قطعة ووصل فيهم الحال الى حد البجاحة وقلب الحقائق عيانا بينا فالعاهرة صارت تعيب الطاهرة والخائن صار يسخر من الامين ويعلم الله انهم يتجرعون الحسرات ورا الحسرات المستقبل لنا ليس لاننا ابناء فلان او علان وانما لاننا مازلنا الاوائل بلا منازع بمكارم الاخلاق قاطبة رغن الدخن في قلة قليلة فينا وهذا امر طبيعي اذا تذكرنا ان ثلث جيش النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك خونة منافقين
ابوبدر
فارق انت بعد قبل كم يوم طلعت تهاجم فريقك وناديك وكأنك عدو.
ابوبدر
طس بس.. 3 صفّاري. وش مدرب وخرابيط.. بكامل نجومك والنصر باوضاع منيله بنيله.عموما يارب يلغون الكورة ونرتاح من المشاكل وتبقى الملايين.

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