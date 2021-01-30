فيصل ابو اثنين بعد فوز النصر: الهلال خسر بسبب حماقات مدربه

نواف السالم (صدى):
علق فيصل ابو اثنين لاعب المنتخب الوطني والهلال سابقا على فوز النصر ببطولة السوبر اليوم السبت.
وقال لاعب الهلال السابق: "مبروووك للنصر بطولة السوبر المستحقة.. فريق شاب وروح عالية وقتالية ونجوم واعدة".
وأضاف ابواثنين: "خسر الهلال بسبب حماقات مدربه وتخاذل نجومه لانهم ركنوا لبطولاتهم الماضية.. كرة القدم تحتاج قلوب تحترق وأقدام ثابتة وعقول مركزة".
وأكد أن الهلال يجني تبعات إبقاء لاعبين منتهيين كجوميز وجوفينكو وفييتو..!"
يذكر أن نادي النصر حسم لقب كأس السوبر لمصلحته، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.