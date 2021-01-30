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الخدمة التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

Time منذ 44 دقيقة
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الخدمة التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الموارد البشرية، اليوم السبت أصحاب العمل لتوثيق عقود موظفيهم عبر منصة "مدد"، للاستفادة من مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي.

وتشمل المبادرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، 3 خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتسمح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال مدة سريان العقد.

وتتيح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، كما يمكنه الخروج نهائيًا عبر خدمة الخروج النهائي، بعد انتهاء العقد وإشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون الحاجة لموافقته، كما تتيح المبادرة مغادرة العامل مع تحمل ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وتبدأ المبادرة اعتبارا من 14 مارس القادم، ويستفيد منها جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية

Time واتساب
وزارة الموارد البشرية
أصحاب العمل
مدد

أحدث التعليقات

النصر الوحش💙💛💙💛
الف مبروك للعالمي 💛💙💛💙
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلطنه ودندنه عالميه👏الف مبروك للعالمي وعشاقه💪💛💚😊
عدو الخونة
ياليتنا كلنا نعرف ثقافة الاعتذار بدلا من المكابرة والله ان الاعتذار يبرد الخاطر ويميع الضغائن ومهما كنا فنبقى اخوة واهل وطن وعادات ودين واحد لن نسود ابدا بتقليد طلائعنا الذي بدلا من يحلبوا لنا كما جلبت طلائع اليابانيين بل جلبوا الانحلال والتباهي بالعري والرقص والخمور والتدخين انهم اولئك الذين انحطت اخلاقهم وفضلوا اتباع شهواتهم واطاعوا من زين لهم الكسل والعبث في استثمار اوقاتهم وجهدهم والاموال التي صرفت عليهم فعادو بخفي حنين وبدلا من الاعتذار اصروا على عمهم ورحوا يصورون لنا ان المراجل بسوء الادب والعرة من الدين والتدين.. انهم منا ويجب ان نعتبر بما وصلت حالهم وانحطاطهم اليه فهاهم بعدما استدرجوا وقطع عليهم خط الرجعة رايناهم يتنازلون عن مكتسباتهم كمن يتنازل عن ملابسه قطعة قطعة ووصل فيهم الحال الى حد البجاحة وقلب الحقائق عيانا بينا فالعاهرة صارت تعيب الطاهرة والخائن صار يسخر من الامين ويعلم الله انهم يتجرعون الحسرات ورا الحسرات المستقبل لنا ليس لاننا ابناء فلان او علان وانما لاننا مازلنا الاوائل بلا منازع بمكارم الاخلاق قاطبة رغن الدخن في قلة قليلة فينا وهذا امر طبيعي اذا تذكرنا ان ثلث جيش النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك خونة منافقين
ابوبدر
فارق انت بعد قبل كم يوم طلعت تهاجم فريقك وناديك وكأنك عدو.
ابوبدر
طس بس.. 3 صفّاري. وش مدرب وخرابيط.. بكامل نجومك والنصر باوضاع منيله بنيله.عموما يارب يلغون الكورة ونرتاح من المشاكل وتبقى الملايين.

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