تعليق ماجد عبدالله على فوز النصر بكأس السوبر 

ماجد محمد (صدى):
علق نجم النصر السابق ماجد عبدالله، على تتويج النصر بطلاً لكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون رد.
وقال ماجد عبدالله:" ألف مبروك للنصر جمهور، إدارة، جهاز فني وإداري، لاعبين، بطولة مستحقة مستوى ونتيجة ".
وكان فريق النصر توج بطلاً لكأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الهلال، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، في بطولة كأس السوبر.
وسجل الهدف الأول للنصر اللاعب بيتروس ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 62، بينما أحرز اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 82، كما أضاف اللاعب سامي النجعي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة " 2+90 ".