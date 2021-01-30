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توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية 

Time منذ ساعة
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توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية 

سعيد العجل (صدى):
دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أئمة ومؤذني المساجد والجوامع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها:" تأكيدا على استمرار جميع الإجراءات الاحترازية، المعتمدة داخل المساجد، ونظرا لما لوحظ من تساهل في ذلك داخل بعض المساجد في الآونة الأخيرة من قبل بعض منسوبي المساجد وبعض المصلين، عليكم اعتماد ما يلي: إحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد وارتداء الكمامة، فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقبالها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة، تحديد مسافة متر ونصف بين المصلين، الابقاء على رفع المصاحف من المسجد وحفظها في أماكن مناسبة، الحرص على التهوية الجيدة في المسجد، إزالة جميع برادات وثلاجات المياه، حث المصلين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ".

 

وكان وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، قال:" ‏أحث زملائي منسوبي المساجد بمناطق المملكة بالتأكيد على المصلين عقب الصلوات على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا، فالمسئولية عظيمة، والحفاظ على النفس من الضرورات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، والتفريط يعرضنا للخطر، وواجبنا أن نواكب جهود الدولة للتصدي للوباء ".

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الشؤون الإسلامية
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الشريعة الإسلامية
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

النصر الوحش💙💛💙💛
الف مبروك للعالمي 💛💙💛💙
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلطنه ودندنه عالميه👏الف مبروك للعالمي وعشاقه💪💛💚😊
عدو الخونة
ياليتنا كلنا نعرف ثقافة الاعتذار بدلا من المكابرة والله ان الاعتذار يبرد الخاطر ويميع الضغائن ومهما كنا فنبقى اخوة واهل وطن وعادات ودين واحد لن نسود ابدا بتقليد طلائعنا الذي بدلا من يحلبوا لنا كما جلبت طلائع اليابانيين بل جلبوا الانحلال والتباهي بالعري والرقص والخمور والتدخين انهم اولئك الذين انحطت اخلاقهم وفضلوا اتباع شهواتهم واطاعوا من زين لهم الكسل والعبث في استثمار اوقاتهم وجهدهم والاموال التي صرفت عليهم فعادو بخفي حنين وبدلا من الاعتذار اصروا على عمهم ورحوا يصورون لنا ان المراجل بسوء الادب والعرة من الدين والتدين.. انهم منا ويجب ان نعتبر بما وصلت حالهم وانحطاطهم اليه فهاهم بعدما استدرجوا وقطع عليهم خط الرجعة رايناهم يتنازلون عن مكتسباتهم كمن يتنازل عن ملابسه قطعة قطعة ووصل فيهم الحال الى حد البجاحة وقلب الحقائق عيانا بينا فالعاهرة صارت تعيب الطاهرة والخائن صار يسخر من الامين ويعلم الله انهم يتجرعون الحسرات ورا الحسرات المستقبل لنا ليس لاننا ابناء فلان او علان وانما لاننا مازلنا الاوائل بلا منازع بمكارم الاخلاق قاطبة رغن الدخن في قلة قليلة فينا وهذا امر طبيعي اذا تذكرنا ان ثلث جيش النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك خونة منافقين
ابوبدر
فارق انت بعد قبل كم يوم طلعت تهاجم فريقك وناديك وكأنك عدو.
ابوبدر
طس بس.. 3 صفّاري. وش مدرب وخرابيط.. بكامل نجومك والنصر باوضاع منيله بنيله.عموما يارب يلغون الكورة ونرتاح من المشاكل وتبقى الملايين.

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