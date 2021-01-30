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خطوات الحصول على تصاريح سفر استثنائية عبر منصة "أبشر"

Time منذ 7 دقائق
Views 1161
خطوات الحصول على تصاريح سفر استثنائية عبر منصة "أبشر"

الرياض (صدى):
حددت المديرية العامة للجوازات طريقة الحصول على تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وتضمنت الخطوات الدخول على حساب المستفيد على المنصة، والنقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار القطاع الحكومي المطلوب، ثم اختيار جهة إصدار التصريح.

وأضافت الجوازات أنه عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات، يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الإنسانية الاستثنائية، مثل لم الشمل وحالات الوفاة بالخارج والإقامة الدائمة خارج المملكة، ثم يتم إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، والتي تختلف باختلاف نوع الطلب، ثم تقديمه وانتظار وصول رسالة تحمل رقم الطلب.

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المملكة
الجوازات
أبشر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. ... الرواااقه حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد
عليكم بتويتر

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