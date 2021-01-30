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سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى الحرث بجازان

Time منذ 21 دقيقة
Views 1412
سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون قرب مستشفى الحرث بجازان

جازان (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان،

وبمباشرة جهات الاختصاص البلاغ في الموقع، تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

Time واتساب
جازان
الحوثيون
مقذوف عسكري
مستشفى الحرث

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. ... الرواااقه حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد
عليكم بتويتر

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