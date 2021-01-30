بالفيديو..  أحمد حجازي يعلق على هزيمة الاتحاد أمام الاتفاق 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، على هزيمة فريقه أمام الاتفاق، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال أحمد حجازى خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" لم نكن اليوم في أحسن حالاتنا في المباراة، و كل مباراة نلعبها على حدة ".
وأضاف:" هناك مباريات سابقة كان الأداء جيد "، موضحا:" يجب عندما نخسر يكون في وقفة مع أنفسنا كلاعبين لمعرفة أسباب الخسارة لتجنبها في المباريات ".
وكان فريق نادي الاتفاق حقق فوزًا على نظيره الاتحاد بنتيجة " 2-0 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 24 نقطة، ويواجه العين الخميس 4 فبراير، بينما توقف الاتحاد يتوقف عند النقطة الـ25، ويلاقي الفتح في ذات اليوم.