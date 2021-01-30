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بالفيديو.. عائلة تعتزل المدينة وتقرر سكن صحراء "نقدة" بحائل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1486
بالفيديو.. عائلة تعتزل المدينة وتقرر سكن صحراء "نقدة" بحائل

عادل الحربي (صدى):
قررت عائلة كاملة اعتزال حياة المدينة والذهاب للعيش في صحراء نقذة شمال منطقة حائل منذ عقود طويلة .

وقالت العائلة خلال حديثها لبرنامج " MBC في أسبوع"، أن السبب في إتخاذ هذا القرار رغبتها في التمتع بالأجواء الهادئة والحياة الطبيعية.

وقال كبير العائلة، أبو زاهي أنهم استطاعوا التكيف مع الأجواء في الصحراء وتربية الأنعام وسط أجيال مختلفة من الأسرة.

وتعود تسمية هذه المنطقة بـ"نقذة" كونها أنقذت أجداد هذه الأسرة من الهلاك بسبب إحدى آبارها، التي أسهمت بشكل رئيسي في عيشها هناك، لتكون بعد ذلك مصدر اهتمام ورعاية الأبناء والأحفاد.

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حائل
صحراء نقدة

أحدث التعليقات

أحمد الفهد
ماجد حتى الهلال متصدر مؤقتا هههههههههه أتحداك تقول الهلال متصدر مؤقتا هذا اذا كنت حيادي
أحمد الفهد
ماجد حتى الهلال متصدر مؤقتا هههههههههه أتحداك تقول الهلال متصدر مؤقتا هذا اذا كنت حيادي
خالد
هذة يلي يقولون عنها سعر التذكرة تبدأ من 11 ألف ريال لطاولة
[email protected]
شركة المياه لازم لها مكافحة فساد وش ذنب المواطن يتحمل خطأ غيره والله قلت حياء
الملل
النعمه واضحه لو تشوفون صورتي انا واخواني والثوب مشقوق والمخاط علي الكم والقمل واضح دنيا وتطورنا بسروال رياضه خط البلده

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