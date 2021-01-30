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قرار عاجل للطلاب من التعليم بشأن الحضور إلى المدارس 

Time منذ 33 دقيقة
Views 5028
قرار عاجل للطلاب من التعليم بشأن الحضور إلى المدارس 

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم أنها تولي اهتماماً بتعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وتحرص على تقديم الخدمات التعليمية لهم عبر التعليم عن بُعد، والتعليم الحضوري اختياري وفقاً لظروف كل حالة من هذه الفئة.

وأطلقت وزارة التعليم 3 قنوات تعليمية موجهة للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث دعمت عملية تعليمهم عبر منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز.

وأصدرت عدداً من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

Time واتساب
الطلاب
وزارة التعليم
المدارس
منصة مدرستي
مايكروسوفت تيمز

أحدث التعليقات

abdul
خايف بيجي يوم يمنع منعا باتا الكتابة مثل هذه الشكوى على ادارات حكومية حيث النصيحة يجب ان تكون سرّيّة وليس بالعلن في الجرائد.
سلطان
هكذا الحرامية اين هذه الشركة ليس لها تنظيمات ادارية لحفظ حقوق الناس ام تريد الكسب الغير مشروع
مساء الفل
على تبن يا مدلل
ابو محمد 😎 ✍️
رفس يرفس رفساً على البطن بقوه .. فهي مخطئه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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