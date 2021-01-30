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بالفيديو.. التعاون يتعادل سلبيا مع الفيصلي والشباب يخطف الصدارة

Time منذ 31 دقيقة
Views 1542
بالفيديو.. التعاون يتعادل سلبيا مع الفيصلي والشباب يخطف الصدارة

نواف السالم (صدى):

تعادل "التعاون" ونظيره "الفيصلي" سلبيا ؛ في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح منافسات الدور الثاني الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ورفع "التعاون" رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا؛ بينما صعد الفيصلي للمركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

ومن ناحية أخرى، تمكن فريق الشباب من انتزاع صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل مؤقت، وذلك عقب فوزه 3-2 على مضيفه أبها، في الجولة 16.

تقدم الشباب بهدف سجله إيغور ليشنوفسكي في الدقيقة 55، وأضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني في 58، ثم سجل أبها الهدف الأول عن طريق سعد بقير في الدقيقة 62، ثم سجل سيبستياو دي فريتس الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 68، ثم عاد أبها وقلص الفارق مرة أخرى في الدقيقة 71 عن طريق صالح العمري

.

ورفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الهلال، وبفارق ثلاث نقاط عن الاهلي، وتوقف رصيد أبها عند 21 نقطة في المركز 8.

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أحدث التعليقات

abdul
خايف بيجي يوم يمنع منعا باتا الكتابة مثل هذه الشكوى على ادارات حكومية حيث النصيحة يجب ان تكون سرّيّة وليس بالعلن في الجرائد.
سلطان
هكذا الحرامية اين هذه الشركة ليس لها تنظيمات ادارية لحفظ حقوق الناس ام تريد الكسب الغير مشروع
مساء الفل
على تبن يا مدلل
ابو محمد 😎 ✍️
رفس يرفس رفساً على البطن بقوه .. فهي مخطئه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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