شاهد.. تعليق سيبا على تصدر الشباب الدوري بعد الفوز على أبها

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الشباب،سيباستياو جونيور، على تصدر فريقه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل مؤقت بعد الفوز على أبها بثلاثة أهداف.
وقال سيباستياو جونيور، خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" قوة فريق أبها كانت في الهجمات المرتدة و الكرات الثابتة ".
وأضاف:" طبقنا تكتيك المدرب باللعب بدون رأس حربه حقيقي "، مبينا:" خلقنا فرص لتسجيل أكبر عدد من الأهداف وفزنا بثلاث نقاط ".
وتابع:" أنا جاهز للعب في أي مركز لمساعدة الفريق، وتمكنا اليوم من الفوز وإسعاد الجماهير ".
وكان فريق الشباب من تصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بشكل مؤقت، وذلك عقب فوزه 3-2 على مضيفه أبها، في الجولة 16.
ورفع الشباب رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام الهلال، وبفارق ثلاث نقاط عن الاهلي، وتوقف رصيد أبها عند 21 نقطة في المركز 8.