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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ 35 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الأرصاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جلَّ من لا يُخطيء .. اما ابن آدم خطَّاء .. .. العيب في التمادي في الخطا ، وليس الإعتذار ..
abdul
وقديما قالوا : الله الله علمدرّب ، والمدرب الله الله عليه !
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
abdul
"وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول ." ماشاء الله ! هذه جراد ولّا طيور السّمّان . افعلوا به كما فعل بأعشابكم و بمزارعكم. احشوه وكلوه ، وارموا حبوب الڤاياغرا بحوض المرحاض. لان لحم الجراد بيغنيكم عن تلك الحبوب.

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