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"المياه الوطنية" تتنصل من خطأ ارتكبته وتحمل مواطن قيمة تركيب العداد مرتين

Time منذ ساعة
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"المياه الوطنية" تتنصل من خطأ ارتكبته وتحمل مواطن قيمة تركيب العداد مرتين

خاص (صدى):
يوما بعد يوم يثبت أن المواطن على حق في شكاويه من أخطاء الشركة الوطنية للمياه، بهذه الكلمات القليلة عبر مواطن عن شكواه من أخطاء شركة المياه الوطنية، بعدما فوجئ بمطالبة الشركة له بسداد مقابل تركيب العداد مرة أخرى، نتيجة خطأ وقعت فيه الشركة وتريد أن يتحمله.

يقول المواطن فـ - ع في تفاصيل شكواه لـ "صدى"، إنه بعدما أشترى منزلا في حي المونسية الواقع شرق الرياض بدأ إجراءات توصيل المرافق وقدم طلبا للشركة لتوصيل عداد المياه استخراج التصاريح النظامية، وبعد ذلك قام بسداد مبلغ 4255 قيمة تركيب العداد وتوصيلة المياه، وتلقى إشعارا من الشركة يفيد ذلك.

وأضاف أن بعد فترة فوجئ أن الشركة قامت بتركيب العداد لفيلا أخرى مملوكة للمواطن (ب - س) دون أدنى مسؤولية، وتطالبه بسداد فاتورة الاستهلاك، وعندما قاما برفع شكوى لدى الشركة بأن المنزل الذي جرى تركيب العداد فيه ليس له، كان رد الشركة صادما حيث طالبته بتسديد قيمة التوصيل والمصروفات الإدارية مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد والخطأ الذي وقعت فيه الشركة، فرغم الشكوى التي لديهم أنه تم تركيب العداد في المنزل المجاور، إلا أن الشركة تطالبه بسداد قيمة التوصيل مرة أخرى وفواتير الاستهلاك رغم عدم عمل العداد حتى الآن، إضافة مخالفة تسريب رغم عدم فتح العداد حتى والقراءات لا تزال صفر، متنصلة من المسؤولية والخطأ الذي ارتكبته في حقه.

وناشد المواطن بعدما تقطعت به السبل لحل مشكلته، الجهات المعنية بالأمر، بالتدخل لفتح تحقيق في الواقعة ومعرفة المخطئ ومحاسبته، مؤكدا أن لديه كافة الرسائل المرسلة من الشركة التي تؤكد سداده لكافة مصاريف ورسوم التركيب والتوصيلات اللازمة للحصول على الخدمة.

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شركة المياه الوطنية - عدادات المياه - مكافحة الفساد

أحدث التعليقات

abdul
خايف بيجي يوم يمنع منعا باتا الكتابة مثل هذه الشكوى على ادارات حكومية حيث النصيحة يجب ان تكون سرّيّة وليس بالعلن في الجرائد.
سلطان
هكذا الحرامية اين هذه الشركة ليس لها تنظيمات ادارية لحفظ حقوق الناس ام تريد الكسب الغير مشروع
مساء الفل
على تبن يا مدلل
ابو محمد 😎 ✍️
رفس يرفس رفساً على البطن بقوه .. فهي مخطئه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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