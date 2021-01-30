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كيفية اختيار بنك الطاقة المناسب

Time منذ 57 دقيقة
Views 1538
كيفية اختيار بنك الطاقة المناسب

وكالات (صدى):
انتشرت شواحن بنوك الطاقة على نطاق واسع في الآونة الأخيرة خصوصا مع ظهور تطبيقات تستنزف الطاقة من هواتفنا.

وتنقسم بنوك الطاقة إلى ثلاثة أنواع، بنوك تعمل بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عند تعرضها للشمس، وبنوك الطاقة التي تكون بشكل حافظات الهواتف النقالة وهي ليست منتشرة بكثرة لكل الهواتف، وبنوك الطاقة العادية وهي الأكثر انتشارا.

وسلط تقرير الضوء على كيفية اختيار بنك الطاقة المناسب في ظل تعدد الاختيارات، ومن أهم الأمور التي تجب مراعاتها عند التفكير باقتناء "بنك طاقة" هو سعة التخزين القادر على تحملها، والتي تقاس بالميلي أمبير ساعة (mAh)،وكلما زادت سعة بنك الطاقة كان ذلك أفضل، وينصح الخبراء بشراء بنوك الطاقة ذات السعة من 20 ألف ميلي أمبير فما فوق.

ويجب الانتباه إلى سرعة شحن الأجهزة فكلما زادت كمية التيار التي تستطيع منافذ الـUSB تزويد الأجهزة بها قلت المدة اللازمة للشحن.

كما يجب الحرص على شراء بنك طاقة موثوق وذي جودة عالية لتجنب الوقوع في المشاكل والأعطال التي قد تصل لاشتعال النار به وانفجاره، وأن يكون حاصلا على شهادات الجودة ومقاوما للحرارة العالية، وكلما ارتفع سعره كان أكثر قيمة.

Time واتساب
شواحن
هاتف محمول
بنك الطاقة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جلَّ من لا يُخطيء .. اما ابن آدم خطَّاء .. .. العيب في التمادي في الخطا ، وليس الإعتذار ..
abdul
وقديما قالوا : الله الله علمدرّب ، والمدرب الله الله عليه !
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
abdul
"وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول ." ماشاء الله ! هذه جراد ولّا طيور السّمّان . افعلوا به كما فعل بأعشابكم و بمزارعكم. احشوه وكلوه ، وارموا حبوب الڤاياغرا بحوض المرحاض. لان لحم الجراد بيغنيكم عن تلك الحبوب.

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