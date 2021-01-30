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أنجوس يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بالسوبر

Time منذ ساعة
Views 2101
أنجوس يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بالسوبر

نواف السالم (صدى):
أوضح المدير الفني البرازيلي الأسبق للمنتخب الوطني، هيليو دوس أنجوس، أن الهلال هو الأقرب للفوز ببطولة السوبر لكونه الأكثر استقرارًا وقادراً على التحكم في إيقاع اللعب بشكل جيد.

ولفت أنجوس، إلى أن فريق النصر رغم عدم بدايته للموسم بشكل جيد إلا أنه يمتلك دوافع أكبر للفوز بالسوبر؛ فسيمنحه اللقب دفعة معنوية، مشيرا: " ولكن لقاءات الدربي والكلاسيكو لا تخضع لأي مقاييس ".

واختتم تصريحاته بالتنويه إلى أنه ينتظر بكل شغف مباراة الهلال والنصر في السوبر، مردفا أن دربي الرياض يحظى بمتابعة كبيرة.

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الهلال
المنتخب الوطني

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جلَّ من لا يُخطيء .. اما ابن آدم خطَّاء .. .. العيب في التمادي في الخطا ، وليس الإعتذار ..
abdul
وقديما قالوا : الله الله علمدرّب ، والمدرب الله الله عليه !
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
abdul
"وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول ." ماشاء الله ! هذه جراد ولّا طيور السّمّان . افعلوا به كما فعل بأعشابكم و بمزارعكم. احشوه وكلوه ، وارموا حبوب الڤاياغرا بحوض المرحاض. لان لحم الجراد بيغنيكم عن تلك الحبوب.

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