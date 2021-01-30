أنجوس يكشف عن الفريق الأقرب للفوز بالسوبر

نواف السالم (صدى):
أوضح المدير الفني البرازيلي الأسبق للمنتخب الوطني، هيليو دوس أنجوس، أن الهلال هو الأقرب للفوز ببطولة السوبر لكونه الأكثر استقرارًا وقادراً على التحكم في إيقاع اللعب بشكل جيد.
ولفت أنجوس، إلى أن فريق النصر رغم عدم بدايته للموسم بشكل جيد إلا أنه يمتلك دوافع أكبر للفوز بالسوبر؛ فسيمنحه اللقب دفعة معنوية، مشيرا: " ولكن لقاءات الدربي والكلاسيكو لا تخضع لأي مقاييس ".
واختتم تصريحاته بالتنويه إلى أنه ينتظر بكل شغف مباراة الهلال والنصر في السوبر، مردفا أن دربي الرياض يحظى بمتابعة كبيرة.