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موقف مؤثر لمواطنة من الصم في المستشفى و"الصحة" تتفاعل معها

Time منذ ساعة
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موقف مؤثر لمواطنة من الصم في المستشفى و"الصحة" تتفاعل معها

الرياض (صدى):
ناشدت إحدى المواطنات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الصحة، والجهات المختصة، بعد عدم استطاعتها التواصل مع الطاقم الطبي في المستشفى.

وقالت المواطنة وتدعى هدى أبو أحمد، عبر مقطع فيديو إن والدها تعرض لكسر، وإنها رافقته إلى المستشفى، ولكنها لم تجد بين كادر المستشفى من يفهم لغة الإشارة، ما اضطرها للاتصال بأخيها "المتكلم" ليتواصل معهم.

وأشارت إلى أنها حزينة ولم تفهم حالة أبيها، متسائلة عن كيفية التواصل في حال وجود عائلة جميع أفرادها من الصم.

وتفاعلت وزارة الصحة مع شكوى المواطنة، مؤكدة حرصها على تقديم كل الخدمات المناسبة للظروف الصحية لذوي الإعاقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مبادرة "نحن معك" المخصصة لذوي الإعاقة السمعية حرصًا على دعم هذه الفئة.

وأكدت على أنها خصصت مركز 937، الذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر تطبيقات مختلفة بينها تطبيق "إشارة".

Time واتساب
وزارة الصحة
ذوي الإعاقة
تطبيق إشارة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جلَّ من لا يُخطيء .. اما ابن آدم خطَّاء .. .. العيب في التمادي في الخطا ، وليس الإعتذار ..
abdul
وقديما قالوا : الله الله علمدرّب ، والمدرب الله الله عليه !
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
abdul
"وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول ." ماشاء الله ! هذه جراد ولّا طيور السّمّان . افعلوا به كما فعل بأعشابكم و بمزارعكم. احشوه وكلوه ، وارموا حبوب الڤاياغرا بحوض المرحاض. لان لحم الجراد بيغنيكم عن تلك الحبوب.

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