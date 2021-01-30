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«الصحة» : نرجو عدم الاعتماد على المصادر المجهولة لتلقي المعلومات

Time منذ ساعة
Views 1705
«الصحة» : نرجو عدم الاعتماد على المصادر المجهولة لتلقي المعلومات

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في ما يتعلق بعدد إصابات  بالمملكة.

وذكرت وزارة الصحة: «نثق دائماً في وعي المستفيد، ونحرص على تلقي المعلومة وكافة المنشورات من مصادرها الرسمي، هناك حساب رسمي لوزارة الصحة عبر منصة تويتر يتم نشر كل ما هو مؤكد وموثوق وهي متاحة للجميع، نرجو الاطلاع على الحساب وعدم الاعتماد على المصادر المجهولة».

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، قال: هناك أقاويل بأن الأرقام المعلنة يومياً تشكل فقط الحالات التي احتاجت لرعاية طبية في المستشفيات، وليست جميع الحالات المؤكدة، فما صحة هذه المعلومة؟ وإن كانت صحيحة، فما سبب عدم إعلان كامل الأعداد المصابة يومياً؟.

Time واتساب
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جلَّ من لا يُخطيء .. اما ابن آدم خطَّاء .. .. العيب في التمادي في الخطا ، وليس الإعتذار ..
abdul
وقديما قالوا : الله الله علمدرّب ، والمدرب الله الله عليه !
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
استغفر الله
الله لا يشغلنا الا بطاعته بس، وفروا جوالات ونت مجاني للناس بعدين تشرطوا
abdul
"وأظهر مقطع فيديو متداول الجراد الصحراوي الذي اجتاح مزرعة وقضى على أغلب المحصول ." ماشاء الله ! هذه جراد ولّا طيور السّمّان . افعلوا به كما فعل بأعشابكم و بمزارعكم. احشوه وكلوه ، وارموا حبوب الڤاياغرا بحوض المرحاض. لان لحم الجراد بيغنيكم عن تلك الحبوب.

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