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«الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 9 دقائق
Views 1340
«الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت إصابة 270 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 293 حالة جديدة ، ووفاة أربع حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 105 إصابة جديدة بكورونا ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 40 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .

بينما تناقصت الأعداد في مناطق عسير ، والباحة والقصيم ، والحدود الشمالية ، وحائل ، ونجران ، والجوف ، وتبوك ، وجازان ، وفقاً للتقرير المرفق .

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجه رسالة للجميع مؤكداً على ضرورة استمرار الإلتزام بالإجراءات الإحترزية للحفاظ على النجاح الذي حققته المملكة في التصدي للوباء منذ العام الماضي .

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الصحة
كورونا

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
نايف
فقرواي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الخمر ام الخبائث ..
دكتور رايق بن فايق
النفس العدوانية لا يؤدبها الا الدولة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
ياحبها للمشاكل

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