«الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت إصابة 270 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 293 حالة جديدة ، ووفاة أربع حالات – يرحمهم الله - .
وسجلت منطقة الرياض 105 إصابة جديدة بكورونا ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 40 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 16 إصابة .
بينما تناقصت الأعداد في مناطق عسير ، والباحة والقصيم ، والحدود الشمالية ، وحائل ، ونجران ، والجوف ، وتبوك ، وجازان ، وفقاً للتقرير المرفق .
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجه رسالة للجميع مؤكداً على ضرورة استمرار الإلتزام بالإجراءات الإحترزية للحفاظ على النجاح الذي حققته المملكة في التصدي للوباء منذ العام الماضي .