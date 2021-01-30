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النائب العام يأمر بالقبض على المتهم بتعنيف ابنته بجازان

Time منذ 24 دقيقة
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النائب العام يأمر بالقبض على المتهم بتعنيف ابنته بجازان

جازان (صدى):
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم السبت أمراً بالقبض على معنف ابنته بمنطقة جازان ، وذلك بعد توفر الدلائل الكافية على إرتكابه الجريمة .

جاء ذلك بعدما ورد بلاغ لمركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، يفيد بترض فتاة بتعنيف شديد من قبل والدها .

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه تهيد حقوق الإنسان رجلاً كان أو امرأة في المملكة وستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية المشددة بحق المتهم .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء أمس على الواقعة التي اهتزت لها جازان بعدما تعرضت الفتاة لتعنيف قاسي على يد والدها .

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النيابة العامة
النائب العام
الشيخ سعود المعجب
معنفة جازان

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
نايف
فقرواي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الخمر ام الخبائث ..
دكتور رايق بن فايق
النفس العدوانية لا يؤدبها الا الدولة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
ياحبها للمشاكل

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