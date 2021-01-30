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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تفتعل حادثة مرورية وتسرق المركبات بعد مغافلة أصحابها

Time منذ 34 دقيقة
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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تفتعل حادثة مرورية وتسرق المركبات بعد مغافلة أصحابها

الرياض (صدى):
نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على ثلاثة أشخاص "مواطنين ووسوداني مخالف لنظام الإقامة " قاموا بإنتحال صفة رجال الأمن واقتحموا سكن عمالة واستولوا على ما بها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية .

كما تم الإطاحة بثلاثة مواطنين تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات بمحافظة المويه ووثقوا ذلك ونشروا الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

كما تم القبض على ثمانية أشخاص تورطوا بعدد من الجرائم في الرياض كإفتعال حادث مروري وسرقة المركبات بعد مغافلة أصحابها .

وأطاحت شرطة منطقة القيم بمواطنين قاما بالإعتداء على وافدين من الجنسية الهندية بأداه حديدية وسرقة 36 رأس من الأغنام .

وتم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء بمحافظة دومة الجندل أثناء تواجده بأحد الأحياء السكنية .

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شرطة منطقة القصيم
شرطة منطقة الرياض
سرقة المركبات

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
نايف
فقرواي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الخمر ام الخبائث ..
دكتور رايق بن فايق
النفس العدوانية لا يؤدبها الا الدولة
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
ياحبها للمشاكل

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