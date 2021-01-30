بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تفتعل حادثة مرورية وتسرق المركبات بعد مغافلة أصحابها

الرياض (صدى):
نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على ثلاثة أشخاص "مواطنين ووسوداني مخالف لنظام الإقامة " قاموا بإنتحال صفة رجال الأمن واقتحموا سكن عمالة واستولوا على ما بها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية .
كما تم الإطاحة بثلاثة مواطنين تباهوا بإطلاق أعيرة نارية في إحدى المناسبات بمحافظة المويه ووثقوا ذلك ونشروا الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
كما تم القبض على ثمانية أشخاص تورطوا بعدد من الجرائم في الرياض كإفتعال حادث مروري وسرقة المركبات بعد مغافلة أصحابها .
وأطاحت شرطة منطقة القيم بمواطنين قاما بالإعتداء على وافدين من الجنسية الهندية بأداه حديدية وسرقة 36 رأس من الأغنام .
وتم القبض على مواطن يطلق أعيرة نارية في الهواء بمحافظة دومة الجندل أثناء تواجده بأحد الأحياء السكنية .