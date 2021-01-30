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رسالة خطيرة على "واتساب" تدمر الهاتف

Time منذ ساعة
Views 1953
رسالة خطيرة على "واتساب" تدمر الهاتف

وكالات (صدى):
حذر خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي هواتف "أندرويد"، من رسالة خطيرة متداولة على "واتساب"، تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل، تسمح بتثبيت البرامج الضارة سرًّا على الهاتف.

وقال "لوكاس ستيفانكو" الباحث في شركة ESET للأمن السيبراني، إن ثغرة في نظام التشغيل "أندرويد"، يمكن أن تسمح للهاكرز بإرسال رسالة على واتساب تحتوي على برامج خبيثة يمكن أن تصيب هاتف متلقيها بعد النقر على الرابط المرفق بها.

وتتضمن الرسالة رابط يطلب من المستخدمين تنزيل تطبيق مزيف لربح الأموال، والتي تتجه بهم إلى موقع ويب شبيه بمتجر جوجل بلاي.

وبعد تثبيت التطبيق تطلب الدودة الخبيثة من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الأذونات والوظائف، والتي تعمل بشكل خفي في الخلفية للرد على أي رسالة تأتي واتساب لإرسال الرسالة الاحتيالية مرة أخرى لجهات الاتصال الخاصة بالضحية.

وترسل الرسالة الاحتيالية نفسها تلقائيًّا مرة واحدة كل ساعة لتجنب تحديدها كملف خبيث أو رسالة معاد توجيهها، ويقول نص الرسالة: "حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول"، إلى جانب عنوان الـURL الذي يبدو أنه أحد روابط جوجل؛ لخداع المستخدم للنقر عليه.

Time واتساب
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رسالة
الهاتف

أحدث التعليقات

ريح المسك
الهلال مايفوز على النصر إلا بمساعدة التحكيم من أكثر من نصف قرن
عدو الخونة
*انظر من يرد على من؟ صدق الله سبحانه:وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العلمون كان الاوائل اذا كان الواحد منهم لا يعلم وجاءهم من يخالف ماستقر عليه علمهم يطلبونه البينة فكيف اذا كان عالم واكاديمي والله سبحانه رفع قدر العلماء اجمعين! اما هنا فسب وشتم وتجهيل وكانه شق السماء اما رد بعلم او احفظ مروءتك وحسناتك ** للتصحيح: الذي امر بالخروج وعدم الالتفات هو نبي الله لوط عليه السلام واهله الا امراته
ريح المسك
الله لايرده رجعته كانت وبالا على العالمي
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون رحمهما الله تعالى ويسكنهما فسيح جنانه ويشفي المصابين.
ابو محمد 😎 ✍️
حطوها مكان امها 10 سنوات عقاباً لها ..

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