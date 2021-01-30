الأعداد السابقة للصحيفة

الإطاحة بعصابة احترفت سرقة معدات محطات الكهرباء والمشاريع بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1928
Comment 2
الإطاحة بعصابة احترفت سرقة معدات محطات الكهرباء والمشاريع بالرياض

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل من الله - تمكنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر.

ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء.

والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب
الرياض
عصابة

أحدث التعليقات

ريح المسك
الهلال مايفوز على النصر إلا بمساعدة التحكيم من أكثر من نصف قرن
عدو الخونة
*انظر من يرد على من؟ صدق الله سبحانه:وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العلمون كان الاوائل اذا كان الواحد منهم لا يعلم وجاءهم من يخالف ماستقر عليه علمهم يطلبونه البينة فكيف اذا كان عالم واكاديمي والله سبحانه رفع قدر العلماء اجمعين! اما هنا فسب وشتم وتجهيل وكانه شق السماء اما رد بعلم او احفظ مروءتك وحسناتك ** للتصحيح: الذي امر بالخروج وعدم الالتفات هو نبي الله لوط عليه السلام واهله الا امراته
ريح المسك
الله لايرده رجعته كانت وبالا على العالمي
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون رحمهما الله تعالى ويسكنهما فسيح جنانه ويشفي المصابين.
ابو محمد 😎 ✍️
حطوها مكان امها 10 سنوات عقاباً لها ..

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1310
بالفيديو.. عوض العمري: تغيير اللقاحات ضروري لتلائم الفيروس المتحور
بالفيديو.. عوض العمري: تغيير اللقاحات ضروري لتلائم الفيروس المتحور
Time منذ 19 دقيقة Views 1325
النائب العام يأمر بالقبض على المتهم بتعنيف ابنته بجازان
النائب العام يأمر بالقبض على المتهم بتعنيف ابنته بجازان
Time منذ 23 دقيقة Views 1405
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تفتعل حادثة مرورية وتسرق المركبات بعد مغافلة أصحابها
بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تفتعل حادثة مرورية وتسرق المركبات بعد مغافلة أصحابها
Time منذ 33 دقيقة Views 1527
الهيئة العامة للإحصاء تُطلق مشروع مسح المنشآت السياحية
الهيئة العامة للإحصاء تُطلق مشروع مسح المنشآت السياحية
Time منذ 58 دقيقة Views 1496
موقف الزوجة عند طلب فسخ النكاح بسبب رغبتها في الإنجاب
موقف الزوجة عند طلب فسخ النكاح بسبب رغبتها في الإنجاب
Time منذ ساعة Views 2197
توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي
Time منذ ساعة Views 1908
"النمر": 4 شروط يجب توفرها لقياس ضغط الدم بشكل صحيح
"النمر": 4 شروط يجب توفرها لقياس ضغط الدم بشكل صحيح
Time منذ ساعة Views 2042
رسالة خطيرة على "واتساب" تدمر الهاتف
رسالة خطيرة على "واتساب" تدمر الهاتف
Time منذ ساعة Views 1951
نجم أيك أثينا اليوناني يعرض خدماته على نادي سعودي
نجم أيك أثينا اليوناني يعرض خدماته على نادي سعودي
Time منذ ساعة Views 2140