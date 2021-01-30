العجلان: استقطاب الرياض للشركات العالمية نقلة نوعية

الرياض (صدى):
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، اليوم السبت، على أن استقطاب العاصمة الرياض لمقرات الشركات العالمية سيتعكس إيجابًا على المجالات التنموية والاقتصادية.
وقال العجلان إن استقطاب الرياض لمقرات الشركات العالمية، يشكل نقلة نوعية ومهمة لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وأهميته للتجارة العالمية، حيث سيرتبط ذلك بنقل المعرفة والتقنية وخلق فرص العمل، بما ينعكس على المجالات التنموية والاقتصادية بشكل عام.
وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، فد أعلن أول أمس الخميس، أن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض.