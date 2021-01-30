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العجلان: استقطاب الرياض للشركات العالمية نقلة نوعية

Time منذ ساعتين
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العجلان: استقطاب الرياض للشركات العالمية نقلة نوعية

الرياض (صدى):
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، اليوم السبت، على أن استقطاب العاصمة الرياض لمقرات الشركات العالمية سيتعكس إيجابًا على المجالات التنموية والاقتصادية.

وقال العجلان إن استقطاب الرياض لمقرات الشركات العالمية، يشكل نقلة نوعية ومهمة لاستثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة وأهميته للتجارة العالمية، حيث سيرتبط ذلك بنقل المعرفة والتقنية وخلق فرص العمل، بما ينعكس على المجالات التنموية والاقتصادية بشكل عام.

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، فد أعلن أول أمس الخميس، أن المملكة ستعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم بالرياض.

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الرياض
مجلس الغرف السعودية
العجلان

أحدث التعليقات

ريح المسك
الهلال مايفوز على النصر إلا بمساعدة التحكيم من أكثر من نصف قرن
عدو الخونة
*انظر من يرد على من؟ صدق الله سبحانه:وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العلمون كان الاوائل اذا كان الواحد منهم لا يعلم وجاءهم من يخالف ماستقر عليه علمهم يطلبونه البينة فكيف اذا كان عالم واكاديمي والله سبحانه رفع قدر العلماء اجمعين! اما هنا فسب وشتم وتجهيل وكانه شق السماء اما رد بعلم او احفظ مروءتك وحسناتك ** للتصحيح: الذي امر بالخروج وعدم الالتفات هو نبي الله لوط عليه السلام واهله الا امراته
ريح المسك
الله لايرده رجعته كانت وبالا على العالمي
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون رحمهما الله تعالى ويسكنهما فسيح جنانه ويشفي المصابين.
ابو محمد 😎 ✍️
حطوها مكان امها 10 سنوات عقاباً لها ..

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